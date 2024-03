Wybory samorządowe 2024. Kandydaci na radnych Włocławka na os. Kazimierza Wielkiego - okręg nr 2 OPRAC.: MG

Wideo

W niedzielę 7 kwietnia 2024 roku wybierzemy do Rady Miasta Włocławek 23 radnych. Głosowanie podczas Wyborów Samorządowych 2024 odbędzie się tym razem w czterech okręgach. Podajemy nazwiska kandydatów do rady z okręgu nr 2 (osiedle Kazimierza Wielkiego) we Włocławku.