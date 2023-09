Jakub Andrzej Lisiecki z Włocławka kolejnym kandydatem w wyborach 2023 do Senatu RP

- Pokazaliśmy, że młoda struktura, jaką jesteśmy jest w stanie pobić, że tak powiem "stare wygi polityki" - mówi Jakub Lisiecki. - Dziękujemy za zaufanie i za podpisy. Zamierzam być senatorem, który będzie czynny zawodowo - nie chcę zostawić swoich pacjentów na lodzie i nie chciałbym być utrzymywany z naszych podatków. Jestem w stanie utrzymać się sam swoją pracą. W dalszym ciągu zamierzam działać na terenie Włocławka, dla rozwoju Włocławka i okolic, po to, by stymulować organy samorządowe do rozwoju miasta i regionu, bo mam wrażenie, że niektórzy senatorowie celowo zapomnieli o swoich uprawnieniach do kontroli organów samorządowych i wojewódzkich. Myślałem o pracy w dwóch komisjach, gdzie mógłbym przydać się najbardziej - komisja zdrowia i komisja edukacji. Te sektory, według mnie, są obecnie w Polsce w opłakanym stanie i wymagają głębokich reform. Warto 15 października zagłosować na swoich kandydatów i postawić na młodość. Warto zacząć zmieniać kraj i zakończyć rozdział, który był wojną polsko-polską.