Krzysztof Kukucki, wiceprezydent Włocławka ogłosił oficjalnie start do Senatu RP

Krzystof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka zdecydował się kandydować w jesiennych wyborach do Senatu RP. Ogłosił to oficjalnie wczoraj.

- Spotkaliśmy się dlatego, że przed godziną 12 liderzy partyjni ogłosili "Pakt Senacki", z którego mi przyszło kandydować w okręgu nr 13, a właściwie "przyszło" to złe słowo, bo to jest prawdziwy zaszczyt - mówi Krzysztof Kukucki. - Najważniejsze sprawy, które nas łączą zwyciężyły - czyli szacunek dla państwa demokratycznego, szacunek do konstytucji, walka o to, by Polska była silnym członkiem Unii Europejskiej.