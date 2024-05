1. sesja rady powiatu włocławskiego 2024-2029. Wybrano starostę i zarząd. Zdjęcia, wideo

Bardzo się cieszę, że zostałem wybrany starostą włocławskim w kadencji 2024-2029. Serdecznie dziękuję za to głosowanie wszystkim radnym obecnej kadencji. Za to, ze odbyło się ono jednogłośnie. To dla mnie ogromny kredyt zaufania, ale także przedstawienie chęci współpracy ze mną. Ja tę współprace z wszystkimi radnymi, z wszystkimi mieszkańcami oczywiście deklaruję. Jestem przekonany, że wspólnie z radnymi i z przewodniczącym będziemy działać na rzecz dobra mieszkańców powiatu, a ta sala będzie miejscem rozmów, dyskusji, a nie pustych sporów. ze uda nam się utrzymać trend proinwestycyjny i pro ludzki w naszej działalności - mówił Roman Gołębiewski, starosta Włocławski.