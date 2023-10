Wybory do Sejmu 2023. Takie są wyniki we Włocławku. Wyniki okręgu wyborczego nr 5

Prawo i Sprawiedliwość – wyniki w wyborach do Sejmu we Włocławku

Koalicja Obywatelska - wyniki w wyborach do Sejmu we Włocławku

Wyniki głosowania do Sejmu we Włocławku:

Koalicja Obywatelska zwyciężyła w wyborach do Sejmu we Włocławku

Tyle osób głosowało we Włocławku w wyborach do Sejmu 2023

Tyle osób głosowało we Włocławku w wyborach do Sejmu 2023

Wybory parlamentarne 2023 zorganizowano w niedzielę 15 października. Lokale wyborcze czynne były od godziny 7 do 21. Sprawdziliśmy na stronie PKW, jak w wyborach do Sejmu głosowali włocławianie (okręg wyborczy nr 5). Do głosowania we Włocławku uprawnionych było 78 610 wyborców. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach oraz w głosowaniu korespondencyjnym, wyniosła 56 338.