Wybory do Sejmu 2023. Takie są wyniki w poszczególnych gminach powiatu włocławskiego

Wybory do Sejmu. Tak głosowali mieszkańcy powiatu włocławskiego

Sprawdziliśmy na stronie PKW, jak w wyborach do Sejmu głosowali mieszkańcy powiatu włocławskiego (okręg wyborczy nr 5). Do głosowania w powiecie włocławskim uprawnionych było 66 193 wyborców. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach oraz w głosowaniu korespondencyjnym, wyniosła 44 380. Mieszkańcy powiatu włocławskiego wybierali posłów z ośmiu komitetów wyborczych. Największe poparcie zyskało Prawo i Sprawiedliwość – 43.15 procent głosów. Swój głos na PiS oddało 18 498 mieszkańców z gmin powiatu włocławskiego.