Wybory parlamentarne 2023. Reakcje w sztabie Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Poprosiliśmy o pierwsze komentarze dotyczące sondażowych wyników wyborów parlamentarnych

- Po raz trzeci Polacy nam zaufali. Nie było dotychczas takiej sytuacji, żeby partia trzeci raz wygrała wybory, Prawo i Sprawiedliwość to zrobiło. Po raz trzeci wygrywamy wybory parlamentarne, wybory do Sejmu i Senatu przy rekordowej frekwencji, bo ponad 70 procent. Polacy chcieli pójść do urn. Czekamy jeszcze na ostateczne wyniki ale jestem przekonana, że będą one jeszcze lepsze dla Prawa i Sprawiedliwości. Polacy pokazali, że zaufali nam po raz trzeci i te programy, które realizowaliśmy do tej pory, są potrzebne. - mówiła Joanna Borowiak, poseł na Sejm RP.