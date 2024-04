Kandydaci na prezydenta Włocławka bez tajemnic. Takie inwestycje uważają za najbardziej potrzebne (6)

W kwietniu 2024 roku wybierzemy władze samorządowe, w tym także prezydenta Włocławka na kolejną kadencję. Włocławianie będą wybierać swojego włodarza spośród sześciu osób. Zadaliśmy kandydatom sześć pytań. Prezentujemy odpowiedzi na szóste z nich dotyczące inwestycji.

Kandydaci na prezydenta Włocławka w wyborach samorządowych 2024

W kwietniu 2024 roku dowiemy się, kto będzie rządził Włocławkiem przez kolejną kadencję. O stanowisko prezydenta Włocławka ubiega się szóstka kandydatów (kolejność według pozycji na liście opublikowanej na stronie PKW):

Krzysztof Aleksander Kukucki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewicy;

Maciej Maciak - Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Maciaka;

Barbara Ewa Moraczewska - Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe;

Aleksandra Myszke - Komitet Wyborczy Wyborców Sympatyków Polskiej Lewicy;

Rafał Władysław Sobolewski - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

Marek Wojtkowski - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska.

Najbardziej potrzebne inwestycje we Włocławku

Jak już informowaliśmy, wszystkim kandydatom na prezydenta wysłaliśmy sześć pytań dotyczących Włocławka. Otrzymane odpowiedzi sukcesywnie publikujemy na naszych stronach internetowych oraz w papierowym wydaniu Gazety Pomorskiej. Zaprezentowaliśmy już odpowiedzi na pięć pytań. Dziś prezentujemy odpowiedzi na szóste pytanie, jakie zadaliśmy:

Jaka inwestycja jest najbardziej potrzebna we Włocławku?

Krzysztof Aleksander Kukucki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewicy

Każda inwestycja jest priorytetowa. Przy czym, mówiąc o inwestycji, nie mam na myśli tylko działań związanych z tworzeniem infrastruktury, ale również inwestycje w kwestie społeczne i gospodarcze. Miasto to żywy organizm, który składa się z wielu tkanek. Rozwinięta infrastruktura drogowa wpływa na poprawę warunków przemieszczania się po mieście, ale zachęca również do podejmowania aktywności fizycznej, np. przez rozbudowę ścieżek rowerowych. Natomiast termomodernizacja, budowa instalacji OZE, dopłaty do wymiany źródeł ciepła czy wymiana autobusów MPK na elektryczne przyczynią się do zwiększenia komfortu życia oraz wpłynie na nasze zdrowie.

Tak jak mówiłem wcześniej, ważne jest zadbanie o tworzenie warunków do rozwoju dla ludzi młodych. Tanie mieszkania na wynajem, tworzenie klas patronackich, uruchomienie Politechniki na fundamencie PANS, modernizacja i rozwój infrastruktury szkolnej i zwiększony nacisk na pobudzanie i inspirowanie młodzieży poprzez organizowanie wydarzeń i wsparcie zajęć pozalekcyjnych wpłynie na to jak będzie kształtować się nasze społeczeństwo w przyszłości.

Pamiętamy również o seniorach, którzy odgrywają w naszej włocławskiej społeczności tak ważną rolę. Wiedza i doświadczenie, które nabywali przez całe swoje życie może stanowić dla nas istotny punkt odniesienia do tego co było, ale również do tego co będzie. Stworzenie miejsc, w których zapewnimy warunki do ich aktywizacji czy też budowania relacji międzypokoleniowych z młodymi, pozwoli nam na zbudowanie wśród wszystkich mieszkańców empatii, zaangażowania i chęci do dzielenia się tym, co najlepsze. Myślę, że to podstawowe wartości społeczne, które budują nas jako ludzi.

Nawiązując do tego, co powiedziałem, nie możemy skupiać się tylko na jednym, żeby Włocławek był dobrym miejscem do życia, musimy podejmować działania skupiające się na wielu aspektach. Muszą być one spójne, wynikać z potrzeb mieszkańców, ale nie powinny odpowiadać tylko na to co jest teraz. Podejmując decyzję o tym co dzisiaj powinniśmy również kreować przyszłość.

Maciej Maciak - Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Maciaka

Jest wiele niezbędnych inwestycji i każda z nich jest ściśle związana z następną. Na tak postawione pytanie odpowiadam: zainwestowanie w ludzi aby uruchomić drzemiący w nich naturalny potencjał gospodarczy – to najpotrzebniejsza inwestycja we Włocławku. Reszta będzie wynikiem tej

właśnie inwestycji. A jeżeli chodzi o wydatki - nie mylić z inwestycjami, to usprawnienie komunikacji dające ogromne oszczędności dla mieszkańców: mosty, wiadukty, parkingi, tunele.

Barbara Ewa Moraczewska - Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe

Miastu potrzebne są inwestycje, które przełożyłyby się na jego rozwój i jakość życia mieszkańców:

budowa spalarni, ale miejsce ustalone z mieszkańcami w ramach konsultacji

rewitalizacja Śródmieścia z uwzględnieniem społecznego budownictwa czynszowego

przebudowa ul. 3 Maja

przebudowa Placu Wolności

budowa parkingów w mieście i przy szpitalu

zagospodarowanie Stadionu Przylesie

sukcesywny remont szkół i przedszkoli

remonty ulic i chodników

podjęcie działań w kierunku budowy nowego mostu przez Wisłę

starania o poszerzenie granic miasta w celu pozyskania dodatkowych terenów inwestycyjnych

Aleksandra Myszke - Komitet Wyborczy Wyborców Sympatyków Polskiej Lewicy

Infrastruktura drogowa. Niestety drogi są w fatalnym stanie, choć mamy jednostkę odpowiedzialną za ich utrzymanie - Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu. Ważne są te inwestycje mieszkaniowe. Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych, dla ludzi z najniższymi dochodami.

Rafał Władysław Sobolewski - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na to pytanie od Rafała Sobolewskiego.

Marek Wojtkowski - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska

Trudno wskazać jedną jedyną. Nie chcę uciekać od konkretnej odpowiedzi, bo to nie w moim stylu, ale odpowiem tak: najbardziej potrzebne są te inwestycje, które wpływają na podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawę atrakcyjności Włocławka.

