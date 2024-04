Wybory samorządowe 2024 - Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu RP we Włocławku. Zdjęcia

- Mam zaszczyt reprezentować koalicyjny komitet wyborczy Lewicy - mówi Krzysztof Kukucki, senator RP i kandydat na prezydenta Włocławka. - W ostatnich tygodniach pracowaliśmy na tym, by zrealizować postulaty, z którymi szliśmy do wyborów parlamentarnych. Mówiliśmy wówczas o mieszkaniach na tani wynajem. Półtora tygodnia temu na Zespole Programowania Prac Rządu przedstawiliśmy już jako ministerstwo projekt ustawy, dzięki której dajemy samorządom polskim narzędzie do tego, by realizować politykę mieszkaniową, by budować takie mieszkania, jak we Włocławku. Projekt ustawy, który gwarantuje 5 mld zł rocznie na budowę mieszkań społecznych, na budowę na tani wynajem jest już w uzgodnieniach międzyresortowych i niebawem trafi do Sejmu, a tam zdobędzie większość, jestem o tym przekonany. Takie inwestycje pobudzą sektor budowlany - począwszy od materiałów po firmy wykonawcze.