Wybory Samorządowe 2024. Ostatnie godziny kampanii wyborczej we Włocławku

Lokale wyborcze we Włocławku będą czynne w godzinach 7.00-21.00. Każdy z mieszkańców przypisany jest do konkretnej komisji obwodowej i może zagłosować w konkretnym lokalu wyborczym. Mamy 69 komisji. Gdzie głosować podczas wyborów samorządowych 2024? Szczegóły w naszym artykule. Poniżej znajduje się pełna lista lokali wyborczych we Włocławku.