Rozmowa z Maciejem Maciakiem, kandydatem na prezydenta Włocławka. Zdjęcia

W kwietniu 2024 roku wybierzemy władze samorządowe, w tym także prezydenta Włocławka na kolejną kadencję. Włocławianie będą wybierać swojego włodarza spośród sześciu osób. Wszystkim kandydatom zadaliśmy sześć tych samych pytań. Prezentujemy odpowiedzi Macieja Maciaka.

Rozmowa z kandydatem na prezydenta Włocławka Maciejem Maciakiem (Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Maciaka).

Dlaczego startuje Pan w wyborach samorządowych 2024? Który z kandydatów jest dla Pana największym rywalem i dlaczego?

Dlatego, że mam wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania miastem, w celu podniesienia jakości życia mieszkańców a dotychczas sprawujący władzę we Włocławku przekonali mnie że takowych nie mają.

Największym moim rywalem jest Krzysztof Kukucki, ze względu na to że stoją za nim potężne prywatne pieniądze, znacznie mniej obawiam się dotychczas urzędującego prezydenta, bo pokazał że niewiele może, a kandydat PiS nigdy we Włocławku nie wygra wyborów. Wyniki dotychczasowych wyborów to potwierdzają.

Jak ocenia Pan ostatnie 5 lat we Włocławku i jak widzi Pan/Pani Włocławek na koniec swojej kadencji, jeśli wygra wybory?

To tragedia ekonomiczna i zapaść demograficzna miasta. Politycy PO i Lewicy doprowadzili do spadku poziomu życia i ucieczki wielu mieszkańców poza Włocławek. Pieniądze wyciekały poza miasto i to pomimo ostrych rządów PiS, które jako opozycja powinno dysponując instytucjami kontrolnymi nie pozwolić PO i Lewicy na marnotrawienie pieniędzy publicznych. Podsumowując oceniam minione 5 lat jako fatalne dla mieszkańców.

Zaczniemy od wyhamowania negatywnych trendów spadkowych. Wyprowadzimy miasto na prostą a później będzie już tylko "rosło". Myślę że na koniec kadencji zwiększy się odczuwalnie liczba mieszkańców, czyli ilość miejsc pracy wyższe płace i zadowolenie społeczne, co da wszystkim mieszkańcom nadzieję, że następne 5 lat będzie prostą drogą do wyraźnego wzrostu dobrobytu.

Jakie są główne punkty Pana programu? W czasie kampanii pada sporo obietnic wyborczych. Z jakich środków zostaną sfinansowane?

Główne punkty można zmieścić w tych trzech słowach tani: gaz, woda, prąd. Każdy wie co to znaczy. Dobrobyt bierze się z pracy i oszczędności a nie z kredytów i dzielenia obywateli wokół cudacznych idei. Lewicowości prawicowości, genderyzmu, anty-genderyzmu itp. Zatem proszę wybrać sobie wszystkie obietnice z programów mojej konkurencji, które uważane są za słuszne, a my je zrealizujemy za pomocą zwykłej, prostej gospodarności.

Co trzeba zrobić, żeby zatrzymać młodych ludzi we Włocławku?

Dziś młodzież dorasta szybciej intelektualnie niż moje pokolenie w przeszłości. Młodzi dlatego wyjeżdżają, bo potrafią kalkulować. Nie wierzą w obietnice lokalnych polityków, bo gdyby wierzyli, to by zostali. Ci ludzie wyjeżdżają do miejsc, gdzie panuje gospodarność. Przy gospodarnym zarządzaniu każdy ambitny człowiek wie, że ugra swoje, a przy tej bylejakości którą mamy we Włocławku, czego by politycy nie obiecywali ich plany nie będą zrealizowane.

Jaki ma Pan plan na zmniejszenie zadłużenia miasta?

Już samo pytanie świadczy o tym, że długi jakie pozostawiają politycy swojemu następcy to poważny problem dla miasta. Pomysł na zmniejszenie zadłużenia jest bardzo prosty a nawet jest wiele takich sposób wystarczy tylko chcieć. Proszę zapytać o to samo tuż przed wyborami, bo obawiam się że jeżeli teraz go wypowiem zostanie skopiowany i powielony we wszystkich mediach jako plan tych polityków, którzy dotychczas rządzili. Powstrzymajmy polityków którzy mogliby ten mój pomysł sprzedać jako swój w niepewności.

Jaka inwestycja jest najbardziej potrzebna we Włocławku?

Jest wiele niezbędnych inwestycji i każda z nich jest ściśle związana z następną. Na tak postawione pytanie odpowiadam: zainwestowanie w ludzi aby uruchomić drzemiący w nich naturalny potencjał gospodarczy – to najpotrzebniejsza inwestycja we Włocławku. Reszta będzie wynikiem tej właśnie inwestycji. A jeżeli chodzi o wydatki - nie mylić z inwestycjami, to usprawnienie komunikacji dające ogromne oszczędności dla mieszkańców: mosty, wiadukty, parkingi, tunele.

Kandydaci w wyborach samorządowych

