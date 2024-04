Rozmowa z Barbarą Moraczewską, kandydatką na prezydenta Włocławka. Zdjęcia

Co trzeba zrobić, żeby zatrzymać młodych ludzi we Włocławku?

Dlaczego Pani startuje w wyborach samorządowych 2024? Który z kandydatów jest dla Pana/Pani największym rywalem i dlaczego?

Kandyduję na prezydenta miasta Włocławek, gdyż jest to moje miasto, w którym pracuję, mieszkam i tu jest moja rodzina. Kandyduję na prezydenta miasta Włocławek, ponieważ posiadam odpowiednie przygotowanie. Przez sześć lat pełniłam funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek. Znam funkcjonowanie samorządu. Posiadam odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zarządzaniu. Kandyduję, bo chcę służyć mieszkańcom Włocławka. Wiem, jakich zmian potrzebują Włocławianie. Zadbam o to, abyśmy wszyscy wspólnie przywrócili należny Włocławkowi status jako stolicy subregionu. Kandydując na prezydenta miasta jestem zobowiązana sprawić, aby każdy Włocławianin i każda Włocławianka ponownie poczuli się dumni z naszego miasta. Pozostałych kandydatów nie odbieram jako rywali lecz osoby, które pragną także zarządzać miastem i posiadają własna wizję jego rozwoju.

Jak ocenia Pani ostatnie 5 lat we Włocławku i jak widzi Pani Włocławek na koniec swojej kadencji, jeśli wygra wybory?

Uważam, że w ostatnich latach niewiele zrobiono w kwestii zatrzymania mieszkańców Włocławka w naszym mieście. Liczba mieszkańców ciągle spada. Miasto zostało zadłużone na kwotę ponad 600 milinów złotych. Niektóre inwestycje zostały przeszacowane. Nie dopilnowano właściwej jakości wykonania inwestycji. W opinii mieszkańców miasto jest brudne, z dziurawymi ulicami i wyboistymi chodnikami. Brak skutecznych działań w kierunku pozyskania inwestorów, a tym samym nowych miejsc pracy. Chciałabym aby Włocławek na koniec mojej kadencji stał się miejscem, gdzie ludzie czują się bezpiecznie i mają dostęp do wysokiej jakości usług medycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. By stało się miastem, dbającym o środowisko naturalne, zapewniającym czyste powietrze, zieleń i przestrzenie dla aktywności na świeżym powietrzu. Chciałabym aby założenia GPR dla miasta Włocławka na lata 20218-2028 zostały zrealizowane, aby zostały zrealizowane założenia dotyczące społecznego budownictwa czynszowego. Chciałabym przywrócić witalność Śródmieścia. Nie może być tak jak jest teraz!

Jakie są główne punkty Pani programu? W czasie kampanii pada sporo obietnic wyborczych. Z jakich środków zostaną sfinansowane?

Miasto przyjazne inwestorom . Silny przedsiębiorca to silna gospodarka. Silna gospodarka to bogate miasto (np. program „Lokal na start za złotówkę”, będziemy wspierać małych i średnich przedsiębiorców, rewitalizacja i unowocześnienie targowisk miejskich, podejmiemy starania o pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych )

Niestety młodzi ludzie z naszego miasta wyjeżdżają i nie chcą tu wracać po ukończeniu studiów, szukają swojego miejsca i pracy w innych miastach. Dlatego muszą być podjęte działania, które sprawią, że młodzi ludzie ze swoimi rodzinami będą chcieli zamieszkać we Włocławku. Patrząc na strukturę wieku, we Włocławku w 2022 roku mieszkańców powyżej 65 roku mieliśmy- 24505, a w 2012 roku było 17184. Mieszkańców w wieku 25-34 w 2022 roku mieliśmy 10764, a w 2012 – 17741 (opracowanie własne na podstawie danych z GUS). Z przedstawionych danych wyraźnie widać, że Włocławek się starzeje. W naszym programie wyborczym umieściliśmy kilka punktów, które dedykowane są młodym ludziom i ich rodzinom, jak chociażby:

Jaki ma Pani plan na zmniejszenie zadłużenia miasta?

W przyszłości należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi. Obecny deficyt budżetowy w wysokości około 170 milionów i kredyt na ponad 600 milionów może doprowadzić do utraty zdolności do zaciągania zobowiązań na inwestycje z odblokowanych środków unijnych. Trzeba podjąć działania w kierunku oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków z budżetu miasta. Inwestycje muszą być przemyślane i wykonane w sposób rzetelny, by uniknąć wydatkowania na ponowne remonty. Tak jak to się dzieje obecnie chociażby z ulicami. Przykładem przepłaconych inwestycji i źle wydatkowanych środków jest chociażby park kieszonkowy na ul. Zapiecek za ponad 500 tys., podczas gdy na ulicy Brzeskiej bardzo podobny wykonano za 40 tys. Podobna sytuacja z woonerfem na ulicy Piwnej. Teren przy przystani był zagospodarowany w chwili jej budowy. Nie było tak pilnej potrzeby przebudowy właśnie tej ulicy, gdy na innych w mieście są same dziury. Ulicę Piwną, która jest woonerfem mieszkańcy często określają jako „betonowa ulica”. Wybudowanie dwóch przejść inteligentnych przy ul. Gajowej i Celulozowej, gdzie koszt pierwszego wyniósł około 69 tys., a drugiego około 64 tys. - moim zdaniem - był zbyt wysoki, choć inwestycja potrzebna, poprawiająca bezpieczeństwo mieszkańców.