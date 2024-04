Wybory Samorządowe 2024 - Włocławek. Wieczór w sztabie Lewicy. Zdjęcia, wideo

- Obecnie jedyne czego możemy być pewni to, że będzie druga tura wyborów. Nie umiem w tym momencie powiedzieć, kto w niej będzie, ale przy tej ilości kandydatów wręcz nieprawdopodobne byłoby, aby ktokolwiek uzyskał na tyle dużą przewagę, by można było te wybory zakończyć w turze pierwszej. Osobiście spodziewam się bardzo dobrego wyniku kandydatów do Rady Miasta z listy Lewicy, dlatego, że mieliśmy, mamy naprawdę bardzo silną ekipę. To są ludzie, którzy nadal są zdeterminowani do tego by na rzecz mieszkanek i mieszkańców Włocławka ciężko pracować - mówił Krzysztof Kukucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, kandydat na prezydenta Włocławka w Wyborach Samorządowych 2024.