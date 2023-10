Podsumowanie sondażu wyborczego 2023 Nowej Generacji Włocławek na temat kandydatów do parlamentu

- Mogę potwierdzić, że analiza była przygotowana w sposób rzetelny - mówi Denis Struski, analityk inwestycyjny zajmujący się m.in. ryzykiem w największym chińskim banku w Europie Środkowo-Wschodniej (Haitong Bank), wcześniej związany z GPW w Warszawie. - Kluczowe do wskazania jest to, że ogólnopolskie sondaże biorą około 1600 respondentów. Tu mamy podobną liczbę. Oprócz tego, że sondaż przygotowany był rzetelnie, to mieliśmy jeszcze możliwość rozmowy z mieszkańcami. To nie była ankieta, żaden sondaż telefoniczny, tylko faktycznie rozmowy z mieszkańcami. Dodatkowo też analizowaliśmy pod kątem ryzyka, pojawienia się nowych partii, czy ordynacji. Można śmiało powiedzieć, że powstały prawdziwe wyniki prawyborów w ramach tego sondażu.