Kolejne dworce w Kujawsko-Pomorskiem zostaną zmodernizowane. Oto lista

Jak dodał, nowa edycja programu przewiduje "jeszcze większe nakłady finansowe". Wskazał, że nowy program to ponad 4 mld zł.

- Chcemy ogłosić kolejną edycję tego programu. Ta pierwsza edycja kończy się w tym roku, część inwestycji jeszcze jest realizowana. To prawie 3 mld złotych, które zostały zainwestowane w odtwarzanie i modernizację infrastruktury dworcowej - powiedział Sasin .

W założeniach nowy Program Inwestycji Dworcowych na lata 2024-2030 ma objąć inwestycje na kolejnych trzystu dworcach, w tym 130 obiektów to zabytki .

Na liście znalazły się także dworce w Kujawsko-Pomorskiem. - To świetna wiadomość dla naszego regionu - napisała na Facebooku posłanka Anna Gembicka , sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziękuję za wszystkie rozmowy z mieszkańcami, z samorządowcami, którzy starali się o te inwestycje! Cieszę się, że nasze wspólne działania przynoszą rezultaty.

Do programu inwestycji dworcowych na lata 2024-2030 wpisane zostały:

W pierwszej edycji programu na lata 2016-2023 na liście znalazło się ponad 190 dworców remontowanych, modernizowanych lub budowanych. Początkowo program miał kosztować ok. 1,5 mld zł, obecnie to kwota ponad 3 mld zł pochodząca z budżetu państwa, Unii Europejskiej i środków własnych PKP SA. W ramach tej edycji oddanych zostało dotąd do użytku ponad 80 dworców.