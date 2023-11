Stary Rynek we Włocławku będzie zielony. Trwają już nasadzenia. Zdjęcia, wideo

Takie prace zostaną wykonane na Starym Rynku we Włocławku

Roboty w centrum miasta wykonawca rozpoczął w czwartek 14 września 2023 roku. Postawiono wtedy ogrodzenie i przystąpiono do rozbiórki granitowych płyt. Wykonawca na realizację zadania ma 120 dni od podpisania umowy, więc powinien skończyć do połowy listopada.

Na Stary Rynek wróci zieleń. Trwają nasadzenia roślin

„Piękne duże platany będą prawdziwą ozdobą Starego Rynku. Trwają nasadzenia roślin, które są kwintesencją projektu Zielone Serce Śródmieścia realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wcześniej odpowiednio przygotowano to miejsce. Usunięto część płyt granitowych, zwiększając powierzchnię biologicznie czynną. Wykonawca zamontował również specjalny system nawadniający, dzięki któremu rośliny będą pięknie rosnąć ciesząc oczy mieszkańców, a taki właśnie cel przyświecał wnioskodawcom” – poinformował na Facebooku senator Krzysztof Kukucki, który jeszcze do niedawna pełnił funkcję zastępcy prezydenta Włocławka.

W komentarzach Krzysztof Kukucki przypomniał, że miasto od czterech lat kupuje drzewa z pielęgnacją . Oznacza to, że wykonawca przez trzy lata musi m. in. podlewać zasadzone drzewa. Co istotne, jeśli zdarzy się, że drzewa się nie przyjmą, wykonawca musi wymienić je na własny koszt. Kukucki zaznaczył, że taka sytuacja miała niedawno miejsce na ul. Okrzei, gdzie zasadzono platany.

Zadanie finansowane jest ze środków norweskich

Co się stanie ze zdemontowanymi granitowymi płytami?

Mieszkańcy, między innymi w mediach społecznościowych, co jakiś czas dopytują, co stanie się z granitowymi płytami, które zostały usunięte ze Starego Rynku. Krzysztof Kukucki przekazał, że część z nich posłuży do wymiany uszkodzonych płyt na Starym Rynku, między innymi przy fontannie, a pozostałymi dysponować będzie Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku.