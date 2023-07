Przywrócono ruch na al. Chopina we Włocławku. Tak zmieniła się ulica po remoncie

Te drogi we Włocławku są remontowane. Na kierowców czekają utrudnienia

Zakończyła się przebudowa odcinka al. Chopina we Włocławku

Aleja Chopina we Włocławku przebudowywana była na odcinku od ul. Bojańczyka do św. Antoniego w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych”. Przebudowa odcinka o długości 54,25 m rozpoczęła się pod koniec czerwca 2023.

Zakończyła się przebudowa odcinka al. Chopina we Włocławku

Prace drogowe miały trwać do początku sierpnia, ale zakończyły się szybciej. Ruch na przebudowywanym odcinku al. Chopina przywrócono we wtorek 25 lipca 2023 po południu.

„W ostatnich tygodniach, pomiędzy ul. Bojańczyka i ul. św. Antoniego, ul. Chopina została przebudowana w taki sposób, by trwale poprawić bezpieczeństwo ruchu w tym obszarze miasta. Wykonano wyniesione przejście dla pieszych wraz z aktywną sygnalizacją świetlną. Utworzony został również dodatkowy pas włączenia w ul. Chopina dla aut wyjeżdżających z ul. Bojańczyka. Dodatkowo wykonano zieleni przyulicznej - poinformował w mediach społecznościowych Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka dodając, że część zielni była sadzona jeszcze 25 lipca.

We Włocławku rozpoczęła się odbudowa nawierzchni jezdni na ulicy Wysokiej. Zdjęcia

Na Stary Rynek we Włocławku wróci zieleń. Taki jest termin rozpoczęcia prac

Te drogi we Włocławku są remontowane. Na kierowców czekają utrudnienia

Warto dodać, że utrudnienia na al. Chopina, nie były jedynymi, z którymi musieli liczyć się kierowcy we Włocławku. W poniedziałek 10 lipca dla ruchu zamknięto - w związku z rekonstrukcją jezdni - trzy ulice: Paderewskiego, Reja i Sadową. W związku z trwającymi remontami dróg, we Włocławku zamknięte dla ruchu są także inne ulice, m. in.: