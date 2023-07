Utrudnienia dla kierowców we Włocławku. Te ulice są zamknięte dla ruchu OPRAC.: Joanna Maciejewska

Remont nawierzchni ul. Stodólnej ma trwać do 20 lipca 2023 roku, a prace na al. Chopina mają zakończą się na początku sierpnia 2023 roku. Wojciech Alabrudziński Zobacz galerię (37 zdjęć)

W poniedziałek 10 lipca 2023 roku we Włocławku dla ruchu zamknięto trzy kolejne ulice – Paderewskiego, Reja i Sadową. Zamknięcie spowodowane jest pracami związanymi z rekonstrukcją nawierzchni jezdni. Nie są to jedyne utrudnienia, z jakimi muszą liczyć się kierowcy we Włocławku. Zobaczcie, które jeszcze ulice są nieprzejezdne.