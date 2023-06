We Włocławku trwa przebudowa al. Chopina. Taki jest termin zakończenia prac [zdjęcia] Joanna Maciejewska

Aleja Chopina we Włocławku przebudowywana jest na odcinku od ul. Bojańczyka do św. Antoniego. Przebudowa drogi wykonywana jest w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych”. Prace trwać mają do początku sierpnia 2023 roku.