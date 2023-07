Ruch na Szosie Brzeskiej we Włocławku został przywrócony. Zamknięto ulicę Wiejską. Zdjęcia Renata Brzostowska

W poniedziałek, 10 lipca 2023 roku, dla ruchu kołowego otwarty został odcinek DK 62 od ulicy Wiejskiej do ronda Falbanka. Jednocześnie zamknięto dojazd do Drogi Krajowej nr 62 poprzez ul. Wiejską (odcinek leśny). Mimo widocznych znaków, wielu kierowców przyzwyczajonych już do ostatnich zmian w organizacji ruchu nadal wjeżdżało w zamkniętą ulicę Wiejską. Zobaczcie zdjęcia.