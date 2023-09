Ogrzewanie we Włocławku będzie tańsze. Takiej obniżki nie było od lat! Zdjęcia, wideo

Trwają dostawy miału węglowego do MPEC we Włocławku

Nowa taryfa opłat dla włocławskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki we wtorek 26 września 2023 roku zatwierdził nową taryfę dla włocławskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku na kolejne 12 miesięcy. Jak poinformował podczas zorganizowanej w środę (27.09) konferencji prezes spółki Andrzej Walczak w porównaniu do sezonu 2022/2023 będzie o wiele taniej. Różnice w szczególności odczują włocławscy przedsiębiorcy. To dobra wiadomość dla odbiorców ciepła od MPEC we Włocławku.