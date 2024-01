Będzie więcej fotowoltaiki we Włocławku. Plany remontowe Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Największym priorytetem jest montaż paneli fotowoltaicznych, których instalacja rozpoczęła się już w poprzednim roku. Choć pierwotnie planowano również zamontowanie pomp ciepła, wzrost cen skłonił spółdzielnię do odłożenia tego pomysłu na później. Energię wytworzoną dzięki fotowoltaice wykorzysta się do oświetlania części wspólnych, takich jak klatki schodowe, a nadwyżkę sprzeda się do sieci, zasilając fundusz remontowy nieruchomości.