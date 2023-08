Tak wyglądają prace w kamienicy przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku. Roboty zbliżają się do końca

„Dziś 3 Maja 18 to jeszcze plac budowy, ale niebawem budowa zostanie ukończona i oddana do użytku. Nowy punkt na rewitalizacyjnej mapie Śródmieścia to przede wszystkim siedziba kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe", bank pracy, punkt doradztwa prawno–zawodowego, siedziba Stowarzyszenia WŁOF oraz miejsce, w którym wspierać będziemy rozwój ekonomii społecznej. Część dawnych „Zielonych kafelków” przewidzieliśmy również na mieszkania dla uzdolnionych absolwentów szkół technicznych oraz mieszkanie-studio rezydenta pracującego z lokalną społecznością oraz podwórko partycypacyjne. To wszystko jednak dopiero przed nami. Finał prac tuż-tuż. Już nie możemy się doczekać!” - czytamy na stronie poświęconej rewitalizacji Włocławka.