Pogrzeb Henryka Stępnia, profesora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Takimi słowami pożegnała zmarłego najbliższa rodzina:

- Przychodzi nam dzisiaj pożegnać naszego najukochańszego męża, tatę oraz dziadka. Człowieka o złotym sercu. Dobroci i miłości, które od niego dostaliśmy, nie sposób opisać słowami.

Poczucie bezpieczeństwa to rzecz bezcenna. Mieliśmy zaszczyt i niezwykłą przyjemność tego doświadczać. Dawał nam uczucie bezgranicznej i bezwarunkowej miłości, którą okazywał w najprostszych codziennych uczynkach. Kwiaty były jego językiem miłości. Często obdarowywał nimi żonę, córkę oraz wnuczki. Kochał pielęgnować je w ogrodzie i robił to z niezwykłą czułością.

Był człowiekiem nadzwyczaj sumiennym, słownym i pracowitym. Jeżeli podejmował się jakiegoś wyzwania, robił to na sto procent. Nie lubił siedzieć bezczynnie, zawsze szukał zajęcia. Dużą częścią jego życia była praca, którą wykonywał z powołania. Widok jego uśmiechu, kiedy siedzi za biurkiem, na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Tak samo jak wiele innych wspomnień. Wspólne oglądanie programów sportowych, rodzinne wyprawy na mecze koszykówki i tenisa oraz wyścigi żużlowe. Sport był jego pasją, którą zaraził nas wszystkich. Zostaną z nami również wspólne spacery nad morze, które kochał, spotkania na uwielbianej przez niego działce, zamiłowanie do książek, które starał się nam przekazać, wspomnienie o wybitnie szybko rozwiązywanym sudoku czy o słodyczach, które uwielbiał i przynosił bliskim przy każdej okazji.

Był głową naszej rodziny i wywiązał się z tej roli bezbłędnie.