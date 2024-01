Nie żyje Henryk Stępień, profesor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Wojciech Alabrudziński

We wtorek, 16 stycznia 2024 roku dotarła do nas smutna wiadomość - zmarł dr Henryk Stępień, profesor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Miał 78 lat.