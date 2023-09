We Włocławku powstanie pierwszy ekologiczny dom. Wykonawca przejął plac budowy. Zdjęcia, wideo

Na ul. Lisek rósł potężny dąb. Przesadzono go, by uchronić przed wycinką

Przy ul. Lisek we Włocławku powstanie ekologiczny dom jednorodzinny. Miasto przekazało wykonawcy plac budowy w poniedziałek 25 września 2023 roku. Dom zostanie postawiony z gotowych prefabrykatów. Ma powstać w zaledwie dwa miesiące, więc już wkrótce będzie można się do niego wprowadzić. Dom ma być m. in. energooszczędny, zeroemisyjny i wykorzystywać przy budowie jak najwięcej materiałów z recyklingu.