Pełne śmietniki i rozrzucone wokół odpady na osiedlu Południe we Włocławku. To nie jest codzienny problem na Dziewińskiej. Zdjęcia, wideo

- My odpowiadamy za stan śmietników w środku. Jak widać na zdjęciach, śmietniki są przepełnione i mieszkańcy wyrzucali śmieci obok. No i potem mamy zbieraczy odpadów surowców wtórnych, których grzebią w tym i te śmieci są porozciągane - zarówno w śmietniku, jak i obok. Oceniam, że nie jest to sytuacja częsta, aczkolwiek zdarza się. Po niedzieli te śmieci zostały uprzątnięte, natomiast w niedzielę ani SANIKO, ani my, nie prowadzimy czynności związanych z wywozem śmieci i sprzątaniem. To w żaden sposób nie usprawiedliwia ani mnie, ani służb miejskich, za stan tych śmietników – podkreśla Grzegorz Kowalczyk, prezes firmy Zarządca i dodaje, że mogło się tak zdarzyć, że w piątek – z racji robót drogowych - pojazdy miejskie nie mogły dotrzeć i na być może przepełnione śmietniki zostały na weekend.