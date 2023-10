Sezon grzewczy 2023/24 we Włocławku rozpoczyna się na dobre

- Właśnie otwieramy zawory - powiedziała NaM w poniedziałek Krystyna Wachowska, zastępca prezesa SM "Południe" . - Rozruch już się rozpoczął. A to oznacza, że we wtorek kaloryfery powinny być już ciepłe.

- Od razu w mieszkaniu zrobiło się przyjemniej - mówi Czytelniczka z Zazamcza. Ale w blokach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" i Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jeszcze w poniedziałek kaloryfery były zimne. - Mieszkanie się już porządnie wychłodziło, zwłaszcza że nocą temperatura spada do 3 stopni Celsjusza - podkreśla mieszkanka Południa. - Dzieci zaczynają już pociągać nosem. Boję się, że się przeziębią.

W Spółdzielni Mieszkaniowej "Zazamcze" we Włocławku, której bloki ogrzewa własna ciepłownia, ciepłe kaloryfery są już od kilku dni.

MPEC we Włocławku szykuje się na sezon zimowy. Będzie też nowa taryfa. Wideo

Uruchomienie ogrzewania na Południu, podobnie jak wcześniej na Zazamczu we Włocławku poprzedziła prośba do mieszkańców, żeby otworzyli zawory w kaloryferach, co ma zapobiec zapowietrzaniu się tych urządzeń.