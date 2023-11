Przy ul. Toruńskiej we Włocławku trwa budowa bloków socjalnych. Na takim etapie są prace. Zdjęcia, wideo

Przypomnijmy, że mieszkania socjalne powstają w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie wykonawca – włocławska firma Przembud – buduje pierwszy z budynków, w którym powstaje 40 mieszkań. Gdy miasto otrzyma dofinansowanie, ten sam wykonawca przystąpi też do budowy drugiego budynku z 40 mieszkaniami. Krzysztof Kukucki, senator i były zastępca prezydenta Włocławka zapewnia, że prace idą zgodnie z planem.

- Na budowie nie ma opóźnień. Tam mamy opcję. Budujemy jeden blok, a opcja polega na tym, że jeżeli dostaniemy dofinansowanie z Funduszu Dopłat, to będziemy też budować drugi blok. Wniosek jest złożony. Z tego co wiem, bezpośrednio z BGK, te środki są wyczerpane, ale na początku roku, jak pojawi się nowa pula, to zarówno Brzeska 15, jak i blok na ul. Toruńskiej, powinien to dofinansowanie otrzymać – przekazał nam Krzysztof Kukucki.