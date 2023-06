Kierowcy ignorowali znak STOP - uchwycił ich dron. Znów akcja policjantów z Włocławka

Do ujawniania i zwalczania drogowych przewinień policjanci włocławskiej „drogówki” wykorzystują wiele specjalistycznych urządzeń i pojazdów. Są wśród nich nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, szybkie i zwinne motocykle, a także drony. Dzięki tym ostatnim funkcjonariusze mogą obserwować z góry zachowanie uczestników ruchu drogowego.

Policjanci z KMP Włocławek sprawdzali czy kierowcy stosują się do znaku STOP

Niedawno 9 czerwca policja z Włocławka opublikowała film z kontroli w Kruszynie. Tam posypały się mandaty.

Komentarze internautów nie były zbyt przyjazne, delikatnie pisząc, na tę akcję. Mimo to w tym samym miejscu po raz kolejny policjanci przeprowadzili działania z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego ukierunkowane były na jedno z poważniejszych wykroczeń drogowych, czyli niezastosowanie się do znaku B-20 „STOP”, na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z ulicą Kazimierza Wielkiego w Kruszynie. Znów niestety znów nie zabrakło kierowców, którzy zlekceważyli przepisy. Akcja miała miejsce we wtorek 20 czerwca 2023.