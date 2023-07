Kierowcy ignorowali znak STOP na Kazika - uchwycił ich dron. Kolejna akcja policjantów z Włocławka. Wideo, zdjęcia

Jest to droga krajowa numer 62 przebiegająca przez miasto. Niestety znów nie zabrakło kierowców, którzy zlekceważyli przepisy. Podczas godzinnej akcji kamera policyjnego drona ujawniła czterech kierujących, którzy zignorowali znak „STOP”. Każdy z zatrzymanych za to przewinienie został ukarany przez policjantów mandatem karnym w wysokości 300 złotych oraz otrzymał 8 punktów karnych - informuje KMP we Włocławku.

Powyżej wideo z akcji z 7 czerwca 2022 roku.

Poniżej zobaczcie wideo z działań policjantów (29.06.2023) z wykorzystaniem drona. Wideo przedstawia nagrane wykroczenia z policyjnego drona podczas obserwacji skrzyżowania, gdzie obowiązuje znak „STOP” na skrzyżowaniu Alei Kazimierza Wielkiego i ulicy Zielnej we Włocławku. Zarejestrowane zostały pojazdy, które nie zastosowały się do znaku B-20 „STOP”. Pierwszy pojazd to zestaw ciężarowy, kolejny jest srebrny pojazd osobowy, ostatni to srebrny

pojazd typu kombi.