DJ Wika, najstarsza DJ-ka w Polsce, zagrała we Wzorcowni Włocławek - wiosenna potańcówka 2024. Zdjęcia, wideo Wojciech Alabrudziński

Wirginia Szmyt, czyli DJ Wika, zagrała w piątek 22 marca 2024 roku podczas zorganizowanej przez fundację We are for U międzypokoleniowej potańcówki w Centrum Handlowym we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia i wideo z wydarzenia.