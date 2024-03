1. Konkurs Piosenki Francuskiej 2024 w LZK we Włocławku. Zdjęcia

- Tak naprawdę pomysł na ten konkurs to dzieło moich uczniów - mówi dr Tatiana Glapiak - nauczycielka języka francuskiego i koordynatorka przedsięwzięcia. - Kiedy wróciliśmy z wycieczki do Francji oczarowani kulturą tego kraju i pięknem języka, który jest bardzo wokaliczny, uczniowie zaproponowali właśnie konkurs piosenki. Powiedziałam wtedy w październiku "Dlaczego nie?". Wymagało to od nas wiele pracy, wybór piosenek, praca nad wymową. Warto podkreślić też pracę grup w ramach "Zwolnieni z teorii" - grupa tancerzy, grupa dziewczyn, która przygotowała dekoracje. Widać było wielkie zaangażowanie wszystkich uczniów LZK. Uczę także w "Koperniku" i cieszy mnie współpraca obu szkół. Kiedy pierwszy raz dziewczyny z obu liceów się spotkały nie było konkurencji, ale "Zrobimy, żeby było pięknie".