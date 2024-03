Rodzinne zwiedzanie LZK 2024 we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- W ubiegłym roku podczas pierwszego rodzinnego zwiedzania szkoły spotkaliśmy się z bardzo ciepłym odbiorem i dotarło do nas wiele miłych słów na temat tego pomysłu, dlatego w tym roku postanowiliśmy powtórzyć to wydarzenie - mówi Małgorzata Bisaga, dyrektor LZK. - W tym roku umożliwiliśmy wejście do naszego zabytkowego budynku, naszej perełeczki włocławskiej nie tylko mieszkańcom Włocławka, ale i regionu. Uważamy, że nasza szkoła to przede wszystkim niezwykły klimat i to już od 1902 roku. Szkoła się zmienia, bo zmieniają się czasy, zmienia się podejście do nauczania. Jednak klimat, przywiązanie do tradycji i mocne podstawy, które my otrzymaliśmy w tej szkole - chcemy, by z takimi elementami się kojarzyła.