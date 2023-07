40. PZLA Mistrzostwa Polski U23 w lekkiej atletyce Włocławek 2023 - zdjęcia Wojciech Alabrudziński

Przez sobotę i niedzielę Włocławek staje się stolicą lekkoatletyczną Polski. Od trójskoku kobiet o godzinie 12.40 w sobotę rozpoczęły się konkurencje. Impreza potrwa do niedzieli do godziny 17. Organizatorzy zapraszają do kibicowania na trybuny całe rodziny. Wstęp jest bezpłatny.