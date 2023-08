76-latek z Włocławka oszukany metodą "na wypadek". Stracił pieniądze!

Oszuści wykorzystują wszelkie okazje na szybkie zdobycie pieniędzy i wymyślają w tym celu różnego rodzaju historie. Jedną z nich jest opowieść o rzekomym wypadku drogowym spowodowanym przez członka rodziny. W ostatnim czasie telefon z informacją o tego typu zdarzeniu odebrało kilkoro włocławian. Niestety, w jednym przypadku oszuści na tyle umiejętnie zagrali na emocjach rozmówcy, że zdołali zdobyć jego zaufanie, a następnie posiadane oszczędności.

W czwartek (10.08.2023) w godzinach wieczornych na telefon stacjonarny 76-letniego mieszkańca Włocławka zadzwoniła kobieta, która podała się za jego córkę.

- Płacząc, poinformowała, że spowodowała śmiertelny wypadek i potrzebuje jak najszybciej pieniędzy na kaucję, by uniknąć więzienia. Dalszą rozmowę z włocławianinem kontynuował rzekomy „policjant”, który przekazał Seniorowi, że po pieniądze zgłosi się osobiście „ pani mecenas”. Starszy mężczyzna zastosował się do wskazówek i chcąc pomóc bliskiej osobie, przekazał oszczędności przybyłej do niego kobiecie. Niestety dopiero po czasie zorientował się, że padł ofiarą oszustów - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.