Kradzież hyundaia we Włocławku. Policjanci szybko odzyskali auto za prawie 100 tysięcy złotych GM/KMP Włocławek

Za kierownicą skradzionego hyundaia siedział 43-letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do włocławskiej komendy, gdzie usłyszał zarzut. 123rf/zdjęcie ilustracyjne

Kilkanaście minut po otrzymaniu od pokrzywdzonego zgłoszenia o kradzieży samochodu hyundai, do jakiej doszło we Włocławku, policjanci z Izbicy Kujawskiej namierzyli i odzyskali skradziony pojazd. Warte około 100 tysięcy złotych auto powróciło do prawowitego właściciela, a zatrzymany w nim 43-latek z województwa wielkopolskiego trafił tymczasowo do aresztu.