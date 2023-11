Włamania na terenie ROD Przyszłość we Włocławku. Policja szuka właścicieli tych przedmiotów. Zdjęcia GM/KMP Włocławek

Komenda Miejska Policji we Włocławku poszukuje właścicieli przedmiotów, które prezentujemy w naszej galerii, wśród których są rower, elektronarzędzia i inne mienie zabezpieczone do sprawy włamań na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Przyszłość” we Włocławku przy ulicy Jastrzębiej 14. Szczegóły, zdjęcia.