Próbna ewakuacja w "Koperniku" II Liceum Ogólnokształcącym we Włocławku. Zdjęcia

- Co roku w okolicach września przeprowadzane są ćwiczenia ewakuacyjne. Tegoroczna ewakuacja w II LO im. M. Kopernika we Włocławku przebiegła sprawnie i bezpiecznie. Wszyscy wiedzieli co zrobić i gdzie iść. Po opuszczeniu budynku spotkaliśmy się na bieżni, nauczycieli odliczyli swoje grupy, a raporty przekazali pani dyrektor - mówił Bartosz Bachurski, nauczyciel wychowania fizycznego w "Koperniku". - Takie ćwiczenia są bardzo potrzebne, ponieważ podczas realnego zagrożenia reakcje mogą być różne. Uczniowie mogą mieć swoje fobie, mogą się wystraszyć, schować. Aby nie doszło do żadnej tragedii ewakuację należy przećwiczyć.