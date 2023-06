Kayah zachęca do zwiedzenia Skarbca Fajansu we Włocławku. Otwarcie zaplanowano na jesień 2023 roku [zdjęcia]

Przy okazji wizyty we Włocławku, artystka zwiedziła także Interaktywne Centrum Fajansu, które powstaje w kompleksie dawnego Banku Gdańskiego u zbiegu ul. Żabiej i Królewieckiej. Otwarcie nowej instytucji planowane jest na jesień 2023.

„Przejazdem jestem w wielu miejscach i wciąż daję się ponieść olśnieniom. Mam też czasem okazję obejrzeć coś, co jest w trakcie tworzenia i otwarte będzie niebawem. Już teraz zapraszam Was do Włocławka, gdzie zwiedziłam Skarbiec Fajansu. Fenomenalne pomysły i świetne rozwiązania, piękna architektura, wyroby które pamiętam z dzieciństwa. Duża dawka historii i praktyczne, interaktywne rozwiązania. Miejsce zapowiada się już teraz fenomenalnie. Otwarcie w okolicy października. Polecam gorąco!” - przekazała Kayah w mediach społecznościowych po wizycie we Włocławku.