Tak było na plenerze malarskim z okazji 10-lecia Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Po raz pierwszy w historii postanowiliśmy zorganizować plener malarski. W tym roku obchodzimy 10-lecie Centrum Kultury "Browar B." i stwierdziliśmy, że warto z tej okazji właśnie takie artystyczne wydarzenie zorganizować. Technika wykonania prac jest dowolna. Warunkiem jest to, by uchwycić element, detal związany z "Browarem B.", czy to element architektury, czy naszego logo lub wycinka naszej działalności, nie ma to znaczenia. Myślę, że każdy z naszych uczestników w ciekawy sposób uchwyci naszą browarną atmosferę - mówiła Anna Michalak, kierownik Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej CK „Browar B.” we Włocławku - Mamy jury, złożone z trzech artystów plastyków, które z pięciu kategorii wyłoni po trzech zwycięzców. Poziom jest bardzo wysoki, więc wybór będzie bardzo trudny, możliwe, że część prac otrzyma wyróżnienia.