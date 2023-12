Nietypowe jasełka na Boże Narodzenie 2023 w LMK we Włocławku. Zdjęcia

- Życzę moim uczniom, by otulił ich czas nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, by poddali się radości, która w tym świątecznym czasie panuje - mówi Aneta Jaworska, dyrektor LMK Włocławek. - Życzę także, by te święta pachniały choinka i tradycyjnymi wypiekami. Przede wszystkim jednak życzę, by to był czas spokoju i rodzinnych spotkań.