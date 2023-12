Tak było na Wieczorze Kolęd przed Bożym Narodzeniem 2023 w IV LO "Baczyński" we Włocławku. Zdjęcia

- Wieczór Kolęd to wydarzenie cykliczne organizowane od wielu lat. W tym roku zorganizowane pod nazwą "Cud Nocy Wigilijnej", w którym wystąpili nasi uczniowie dla kadry pedagogicznej, emerytowanych nauczycieli, dla rodziców uczniów i przybyłych na koncert gości oraz mieszkańców miasta. To taki jakby wstęp, stwarzający atmosferę dla nadchodzących świąt. Cieszę się, że jest jeszcze młodzież, której chce się coś jeszcze robić. Mamy wielu utalentowanych uczniów, dziś nie wszyscy mieli okazję wystąpić - mówił Kazimierz Mendala, dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 we Włocławku im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.