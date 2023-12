Świąteczny kiermasz 2023 w Zespole Szkół Budowlanych we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Jak co roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wspólnie z młodzieżą z Zespołu Szkół Budowlanych zorganizowało kiermasz bożonarodzeniowy, na który młodzież własnoręcznie przygotowała ozdoby świąteczne. Sprzedajemy je, by zebrać pieniądze dla chorej Gabrysi Insadowskiej. Kiermasz cieszy się dużą popularnością, zaczęliśmy go kilka lat temu. Jest dużo osób chętnych, które chcą pomagać, dlatego i w tym roku kontynuujemy tę tradycję - mówiła Marlena Masłowska, kierownik ds. promocji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. - Kiermasz jest otwarty. W trakcie jego trwania każdy, kto chce kupić sobie coś pięknego, jednocześnie pomagając, może przyjść do Zespołu Szkół Budowlanych.