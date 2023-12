Tak było w sobotę na Jarmarku Bożonarodzeniowy 2023 na Zielonym Rynku we Włocławku. Zdjęcia

W sobotę 16 grudnia 2023 roku w godz. od 10 do 20 i w niedzielę 17 grudnia 2023 roku w godz. od 10 do 18 na Zielonym Rynku odbywa się Włocławski Jarmark Bożonarodzeniowy . W ten weekend będzie można nie tylko obejrzeć, ale oczywiście również kupić wyroby rękodzielnicze, pyszne nie tylko świąteczne potrawy, jedyne w swoim rodzaju świąteczne ozdoby.

W niedzielę 17 grudnia 2023 roku od godz. 11 do 14 będziemy śpiewać kolędy, św. Mikołaj zadba o zabawy dla najmłodszych i zaprosi dzieci do swojego „mikołajowego” domku. Jarmarkowi na Zielonym Rynku towarzyszy również Food Truck Festival podczas którego serwowane są: burgery, burrito i Quesadillas, pierożki Dim Sum, churrosy, owoce w czekoladzie, frytki belgijskie, pastrami, pad thai, wrapy, hot dogi. Festiwal czynny będzie w sobotę od godziny 12 do 21 oraz w niedzielę od godziny 11 do 19.