56 interwencji, dwie kolizje drogowe w powiecie radziejowskim w czasie Świąt Bożego Narodzenia 2023

To były bezpieczne i spokojne Święta Bożego Narodzenia 2023 informuje biuro prasowe Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.

- Świąteczne dni dla policjantów radziejowskiego garnizonu to zawsze czas wytężonej pracy. Aby zapobiec zdarzeniom kryminalnym, w te dni na ulicach powiatu służbę pełniło więcej mundurowych. Jak sami przyznają, były to bardzo spokojny czas. Odnotowano 56 interwencji, dwie kolizje drogowe. Zatrzymano dwie osoby do wytrzeźwienia w policyjnym areszcie - poinformował Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.