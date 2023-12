Wręczenie umów Lokalnym Grupom Działania oraz odznak sołtysom w Toruniu. Zdjęcia

Do Torunia zjechali przedstawiciele 27. Lokalnych Grup Działania z terenu całego województwa oraz grupa blisko 30 sołtysów, od najmłodszego stażem do najstarszego. Jak podkreślił marszałek Piotr Całbecki, pierwsza grupa sołtysów została udekorowana odznakami sołtysa, które zostały wykonane na wzór zachowanej odznaki z okresu II Rzecz Pospolitej. Kolejna tura odznak trafi do sołtysów w następnym terminie. Wśród zaproszonych gości była liczna grupa samorządowców w osobach wójtów, burmistrzów czy ich zastępców, a także radni z Europejskiego Korpusu Radnych, których marszałek Całbecki powołał pod koniec lipca 2023 r. Ich obecność, to kolejny ukłon marszałka do włączenia tej grupy działaczy w realizację Lokalnych Strategii Rozwoju partnerów naszego województwa w związku z nadejściem nowej unijnej perspektywy.

Marszałek Piotr Całbecki zapewnił: cyt. „ Za tymi stowarzyszeniami kryją się ostateczni beneficjenci, którzy mają dotrzeć do środków unijnych właśnie za ich pośrednictwem. Sprowadzamy zarządzanie środkami unijnymi do poziomu zupełnie podstawowego. Tak wygląda demokracja partycypacyjna – to sami mieszkańcy będą decydować, na co wykorzystać te środki. Oczywiście mamy skategoryzowane cele i w tych ramach trzeba się będzie poruszać. Ale chcemy zapytać w każdym sołectwie jak ma wyglądać roczny plan pracy lokalnych grup działania, jakie są potrzeby – by potem uwspólniać oczekiwania na poziomie gmin i już ostatecznie na poziomie LGD-ów. Oznacza to, że zmieniamy koncepcję funkcjonowania tych ostatnich. Będzie to trochę przypominało gminny budżet partycypacyjny. Ten skomplikowany nieco system pomoże nam wzmocnić aktywność obywatelską i społeczeństwo obywatelskie w naszym regionie. Demokracja ma tylko wtedy sens, kiedy w podejmowaniu decyzji rzeczywiście uczestniczą wszyscy mieszkańcy”.