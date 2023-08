Konwój STARa we Włocławku. Zabytkowe pojazdy dotarły do Włocławka. Zdjęcia

- Z konwojami STARa jedziemy przez Polskę. W ubiegłym roku przejechaliśmy trasę z Ustki przez Toruń, Zgierz, Piotrków Trybunalski do Starachowic – mówi Dariusz Dąbrowski, wicestarosta starachowicki, pomysłodawca i organizator zlotu Legenda STARa. - Kiedy byliśmy w Toruniu entuzjaści dawnej motoryzacji z Włocławka pytali „Dlaczego nie zatrzymaliście się we Włocławku?”. Więc dziś jesteśmy. Włocławianie mogą zobaczyć kolekcję wyjątkowych starów, to są stary 266, one dominują na rynku, pojazdy, które w rękach kolekcjonerów uzyskały nowe życie. Są najczęściej przebudowywane z wojskowych starów i służą do różnych funkcji. Dziś są przerabiane najczęściej na kampery i służą do podróżowania. To są staruszki, bo wyprodukowane przed rokiem 1990, mają po trzydzieści-kilka lat, a wciąż jeżdżą. A Legenda STARa to zlot pojazdów organizowany przez powiat starachowicki od roku 2015.