Konwój STARa przyjedzie do Włocławka - zabytkowe pojazdy przed Halą Mistrzów

Z Włocławka Konwoje STARa wyruszą wprost do stolicy pod gmach Politechniki Warszawskiej, nawiązując do historycznej prezentacji pierwszych wyprodukowanych STARów, jaka odbyła się 15 grudnia 1948r.

Tego jeszcze we Włocławku nie było! 23 sierpnia zawita tu Konwój STARa, a w nim zabytkowe pojazdy, zmierzające do Starachowic na 9. Legendę STARa czyli zlot pojazdów zabytkowych, organizowany przez Powiat Starachowicki. Przez kilka godzin można będzie oglądać pojazdy przed Halą Mistrzów, lub też do nich dołączyć. Jesteś fanem motoryzacji? Kochasz stare pojazdy? A może sam kiedyś jeździłeś STARem, albo zawsze chciałeś to zrobić? Jeśli tak, to nie może Cię tam zabraknąć!