TOP 15 samochodów PRL. Pamiętasz te kultowe legendy motoryzacji z lat 60., 70. i 80?

Motoryzacja i produkcja w latach 1944-1989

Okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, który trwał od 1944 roku do 1989 roku, był czasem, w którym produkcja samochodów była silnie związana z polityką i gospodarką kraju. W tym okresie powstały ikony motoryzacji, które do dzisiaj są rozpoznawalne i budzą nostalgię w sercach wielu osób. Przyjrzymy się niektórym modelom samochodów produkowanych w PRL oraz procesowi ich produkcji.

Najpopularniejsze modele samochodów PRL

Jednym z najbardziej znanych samochodów z okresu PRL był Fiat 126p, znany również jako "maluch" czy „kaszlaczek” . Produkcję tego pojazdu rozpoczęto w 1973 roku we współpracy z włoską firmą Fiat. Maluch był małym, ekonomicznym samochodem, który zdobył dużą popularność w Polsce. Oferował skromne osiągi, ale niskie koszty utrzymania i prostotę konstrukcji przyciągały kierowców. Fiat 126p stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli PRL i produkowany był aż do 2000 roku.

Innym modelem samochodu, który zasługuje na uwagę, jest warszawa. Ten samochód luksusowy był produkowany przez fabrykę FSO (Fabryka Samochodów Osobowych) od lat 50. do końca PRL. Warszawa była symbolem prestiżu i wygody, co czyniło ją samochodem dla elity. Samochód ten był napędzany przez silniki o większej pojemności niż popularne modele z PRL, co zapewniało lepsze osiągi. Auto miało również bardziej nowoczesny wygląd i był dostępny w różnych wersjach nadwozia, w tym jako sedan, kombi i limuzyna.